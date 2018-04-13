قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المواطنين العزل، والقوافل الطبية والإنسانية في الجمعة الثالثة من «مسيرة العودة الكبرى».

وأضاف «القدرة»، في تصريحات لفضائية «on live»، مساء الجمعة، أن المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية تتابع عن كثب الأعمال الإرهابية التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني، متابعًا أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والغازات غير معلومة المصدر ضد المواطنين العزل.

وتابع أن وزارة الصحة طالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية والطبية، بالمساعدة في نقل المصابين، عقب استهداف القوات الإسرائيلية القوافل الطبية والمستشفيات، موضحًا أن عدد المصابين حتى الآن يصل لـ 528 فلسطينيًا.

وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلام الدولي، بضرورة نقل الصورة الحقيقية والمباشرة من قطاع غزة والمناطق التي يستهدفها الجيش الصهيوني؛ لفضح الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشيرًا إلى الأكاذيب التى يروجها جيش الاحتلال في الخارج؛ لطمس الأعمال الإجرامية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.

وشارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» في الجمعة الثالثة على التوالي عقب جمعة «يوم الأرض»، وقاموا برفع آلاف الأعلام الفلسطينية، واشعال النار في الأعلام الإسرائيلية، بالقرب من الحدود الفاصلة مع إسرائيل.