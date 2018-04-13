قال المطرب السوري، جورج وسوف، إن سوريا هي أرض الأنبياء، مؤكدًا أنه إذا لم يحترم بلده والرئيس بشار الأسد، فإنه لن يحترمه أحد في العالم، حسب تعبيره.



وأضاف «وسوف»، خلال لقائه ببرنامج «عايشة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، حينما طلبت منه الإعلامية التونسية «عائشة» التعليق على صورة علم سوريا، قائلًا: «علم بلدي وترابها شرفي، هي الأرض الطيبة، سوريا ما بتروح، ورئيسنا مش هنلاقي أحسن منه».



وأكد أن أرض سوريا وشعبها ونظامها باقون، مستطردًا: «الناس تحترمني لأنني وفيًا لأهلي وبلدي ووطني، أنا لم أخن سوريا».



وعلق على صورة والده تجمعه بوالده، قائلًا: «والدي كان الوحيد اللي يسبني، يوم أن مات قلت من سيسبني بعدك يابابا؟»، مؤكدًا أن والديه أهم شيء في حياته، إضافة إلى كرامته وفنه.







