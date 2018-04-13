3 عوامل تشعل قمة نصف نهائي دوري الأبطال بين الريال والبايرن

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات دور الـ4 بدوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ وريال مدريد حسبما جاء فى نتائج القرعة التي أقيمت فى مقر الإتحاد الأوروبي فى مدينة نيون السويسرية صباح اليوم.

ويسجل الرقم 24 عدد المرات التي جمعت بين العملاقين الأسباني والألماني ، حيث يعتبر الرقم الاكبر فى دوري الأبطال الذي يجمع بين فريقين بالبطولة الأقوي بالعالم للأندية.

وفى التقرير التالي ترصد الشروق 3 عوامل من شأنها إشعال المواجهة بين عملاقي إسبانيا وألمانيا:

1-ملحمة كروية جديدة تجمع بين الإسبان والألمان:

دائما ما تتسم مواجهات كلا الفريقين بالندية والإثارة الكروية، وكثيرا ما يرتبط اسم البايرن بالريال، وذلك لمقابلة كلا منهما فى عدة مناسبات حاسمة خلال تاريخ الشامبينزليج، حيث تعادل كلا منهما فى عدد مرات الفوز بـ11 فوز لكلا الفريقين خلال اللقاءات التي جمعت بينهما بالشامبيونزليج، وخيم التعادل علي مباراتين فقط بين المرينجي والفريق البافاري، علاوة علي تسجيل كلا منهما 36 هدفا فى مرمي الآخر، بالإضافة إلي مواجهة كلا الفريقين لبعضهما فى 11 مرة في المواجهات الإقصائية، تقدم الفريق الملكي فيها بالفوز في 6 مباريات، بينما حقق البافاريين الفوز فى 5 مرات.

2-فرص متكافئة في النهائي المبكر:

يمتلك كلا العملاقين الإسباني والالماني فرصا متكافئة فى فوز أحدهما علي الأخر ومن ثم العبور إلي نهائي البطولة الأقوي فى العالم بالنسبة للأندية، ويعتبر كلا من المرينجي والبافاري من أقوي أندية العالم، والتي تترشح فى كل عام للظفر باللقب الأوروبي، ويشهد الرقم 17 علي عدد مرات فوز كل من الفريق الملكي وغريمه البافاري بالشامبيونزليج، حيث كانت الغلبة للفريق الأبيض بتحقيقه دوري الأبطال فى 12 مرة من بينها أخر نسختين من البطولة ، بينما استطاع الفريق الأحمر الفوز بالكأس الأوروبي فى 5 مرات كان أخرها موسم2012-2013.

3- هاينكس للوداع المثالي.. وزيدان للثلاثية:

يحاول الألماني يوب هاينكس المدير الفني للفريق البافاري إلي مواصلة صحوته مع الفريق الذي نجح فى قيادته للتويج باللقب الدوري هذا الموسم، وكان له بمثابة المنقذ الذي أنقذه من الإبتعاد عن المنافسة علي لقب البوندسليجا، وذلك عقب تقديم البافارين مستوي متواضع بداية الموسم الجاري مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق، كما يمني لمدجرب الألماني نفسه للظفر باللقب الأوروبي الذي سيكون الأخير له فى مسيرته الكروية بعدما أعلن انه سيعتزل التدريب نهاية الموسم الحالي، بينما يسعي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي إلي تحقيق كأس دوري الأبطال هذا الموسم، وتحقيقه لرقم قياسي بالفوز باللقب للموسم الثالث علي التوالي، خاصة بعد تقديم ريال مدريد مستوي متواضع خلال الموسم الحالي، والذي علي إثره فقد المنافسة علي لقب الدوري، وذلك بوجوده فى المركز الـ4 بجدول الترتيب برصيد 64 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة متصدر جدول الليجا، فهل يستطيع المرينجي تخطي عقبة الألمان، والوصول للمباراة النهائية، ومن ثم تحقيق اللقب الـ13 فى تاريخ الفريق الملكي، أم يكون البافاريين عند حسن ظن مدربهم فى موسمه الأخير ؟.