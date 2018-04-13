قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة رواتب المعلمين أمر هام، لمقاومة الدروس الخصوصية وتحقيق الاستقرار النفسي للمعلم، الذي يمكنه من تقديم الأداء المطلوب لتحقيق التنمية التي تسير الدولة تجاهها.



وأضافت «نصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «محطة مصر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الخميس، أن التعليم مشروع قومي، ويحصل على أولوية أولى، متابعة أن النهوض بالعملية التعليمية هي الأساس للنهوض بكافة قطاعات الدولة.



وذكرت أن الموازنة المخصصة لقطاع التعليم شهدت خلال العامين الماضيين زيادات بسيطة ومتدنية، لا تكفي لإحداث التطوير المرجو، معقبة: «مش معقول كل عام نقبل هذه الزيادات المتدنية، ولابد من تحريم بعض البنود».



وتابعت أن العام الماضي تمكن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير الميزانية المطلوبة من موارد أخرى، لتصبح في النهاية 89 مليار جنيه، وهذا لا يكفي الزيادة الرواتب.



وأوضحت أنه لم يتم زيادة الأجور العام الماضي، والتي مخصص لها 69 مليار جنيه، مشيرة إلى أن فوائد القروض الخاصة بالتعليم يتم خصمها من الموازنة.



