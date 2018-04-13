إسرائيل: إسقاط طائرة إيرانية دون طيار فوق الأراضي الإسرائيلية

أعلنت قوات الدفاع الجوية الإسرائيلية تمكنها من إسقاط طائرة إيرانية دون طيار فوق الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الطائرة كانت مزودة بمتفجرات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، منذ قليل.