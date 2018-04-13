الننى ينافس على لقب أفضل لاعب بربع نهائى الدورى الأوروبى

وكان محمد الننى تألق خلال مباراة سسكا موسكو فى إياب ربع النهائي والتى انتهت بنتيجة 2 – 2، من خلال صناعته لهدفى الجانرز والذى سجلهم دانى ويلباك وارون رامسي، ليواصل تقديمه للعروض الرائعة فى المباراة، حيث نجح فى صناعة هدفى أرسنال أمام سسكا موسكو الروسى، بينما قام بـ 66 تمريرة صحيحة، حيث بلغت دقة تمريراته 94% وهى النسبة التى لم يحققها أى لاعب أخر فى المباراة.