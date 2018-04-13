الننى ينافس على لقب أفضل لاعب بربع نهائى الدورى الأوروبى

أعلن الموقع الرسمي للدوري الأوروبي، اختيار نجم المنتخب الوطني محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى، ضمن قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب فى مباريات إياب ربع نهائى الدورى الأوروبى.
وضمت القائمة، الننى بجانب ديمترى باييه لاعب مارسيليا الفرنسى، و يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وأمادو هايدرا لاعب ريد سالزبورج النمساوى، لإختيار أحدهم كأفضل لاعب فى مباريات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وكان محمد الننى تألق خلال مباراة سسكا موسكو فى إياب ربع النهائي والتى انتهت بنتيجة 2 – 2، من خلال صناعته لهدفى الجانرز والذى سجلهم دانى ويلباك وارون رامسي، ليواصل تقديمه للعروض الرائعة فى المباراة، حيث نجح فى صناعة هدفى أرسنال أمام سسكا موسكو الروسى، بينما قام بـ 66 تمريرة صحيحة، حيث بلغت دقة تمريراته 94% وهى النسبة التى لم يحققها أى لاعب أخر فى المباراة.
يذكر ان أرسنال نجح في حجز مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة الدورى الاوروبى "اليوروباليج"، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 3.