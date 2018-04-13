-«نيبينزيا»: أمريكا لا تستحق عضوية دائمة في مجلس الأمن

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن مناقشة الوضع الذي تشهده سوريا حاليًا أمر هام، حيث إن التطورات السلبية سيكون لها تداعيات خطيرة حول العالم، متابعًا: «وفي هذا السياق نود أن نذكركم أن روسيا تتواجد في دمشق بطلب من الحكومة الشرعية للتصدي الإرهاب الدولي».

وأضاف «هايلي»، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول التطورات في سوريا، مساء الجمعة، «قبل يومين وصل للعالم خبر بتهديد أمريكا بضربة عسكرية في سوريا»، واصفًا التهديدات الامريكية بأنها تحذيرات عسكرية خطيرة ضد حكومة ذات سيادة، وهو ما يعارض وينتهك القانون الدولي.

وتابع: «نرى أن القوات البحرية الامريكية تعزز من قدراتها قرب السواحل السورية، يبدو أن الولايات المتحدة اختارت خيارًا عسكريًا في سوريا، ولا يمكن القبول بذلك، نظرًا أنه سيوثر على الأمن حول العالم».

وأشار إلى عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا تجاه هذه التهديدات، أو حتى التنويه عن الخطر الذي يمكنه أن يسببه ذلك، بل إن البعض يحرض واشنطن على هذه الحرب حتى يصبحون شركاء فيها، مستطردًا: «أمريكا لا تستحق عضوية دائمة بمجلس الأمن».

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، عقد مساء اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الأزمة السورية.