الأسواني: كتاب «مع الدكتور محمد غنيم» أجاب عن أسئلة كثيرة بشكل عملي

أشاد الكاتب الروائي الدكتور علاء الأسواني، بكتاب «مع الدكتور محمد غنيم.. السعادة في مكان آخر»، لافتًا إلى أنه أجاب عن أسئلة كثيرة بشكل عملي ومنها: علاقة الطب بالفقراء، والعلاقة بين العمل العام والعمل المهني.



وقال الأسواني: أسعدني أن الذي كتبه هو الدكتور المخزنجي، لما يمتلكه من أسلوب متميز ومتفرد في الكتابة، مضيفًا: اعتدنا في مصر أن نحتفي بصاحب السلطة، ولكن ما حدث من الناس لمحمد غنيم يمكن تسميته بسلطة الحب.



جاء ذلك حفل توقيع كتاب الدكتور محمد المخزنجي «مع الدكتور غنيم.. السعادة في مكان أخر»، بنقابة الأطباء بحضور الدكتور محمد غنيم، والسياسي محمد أبو الغار، الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، الدكتور إيمان يحيى أستاذ الجراحة، السياسي جورج إسحاق، إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، جرجس رزق الله أمين عام نقابة الأطباء بطنطا، والدكتورة سناء فؤاد، ومجموعة كبيرة من الأطباء، والشخصيات العامة البارزة.