أيوب: الأهلي قادر على الاحتفاظ بكأس مصر

أكد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي إن الفوز على الداخلية يمثل خطوة هامة للفريق على طريق الحفاظ على لقب كأس مصر، موضحًا أن الفريق قدم مباراة جيدة وحقق الهدف بالصعود لدور الثمانية.

وفاز الأهلي على الداخلية بثنائية نظيفة سجّلها عمرو السولية وإسلام محارب، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد السلام في دور الـ16 لكأس مصر.

وأضاف أيوب، أن بداية مباراة الداخلية كانت صعبة، خاصة وأن المنافس لعب بطريقة دفاعية، وحاول إجهاد الأهلي بهذه الطريقة، لكن الأهلي نجح في تخطي هذه الظروف وتغلّب عليها بالإصرار والعزيمة إلى أن نجح في الفوز في النهاية.

وأوضح المدرب العام لفريق الأهلي، إلى أن فريقه ضغط في الشوط الأول، ووصل لمرمى الداخلية أكثر من مرة، لكن التوفيق لم يُحالفه وتغيّر الوضع في الشوط الثاني إلى أن سجل الأهلي هدفين، فاز بهما.

وأشار إلى أن مباريات الكأس تشهد مفاجآت في بعض الأحيان، لذا تحدث الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، مع اللاعبين كثيرًا، من أجل التركيز والإصرار لتخطي المنافس والعبور للدور التالي.

واختتكالمدرب العام للفريق، أنه راض تمامًا عن مستوى لاعبي الأهلي خلال مباراة الداخلية، موضحًا أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا، وحققوا الهدف المطلوب من المباراة وهو الفوز والصعود للدور التالي.