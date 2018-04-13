«كفر الشيخ» تستعد لافتتاح معرض الكتاب بدسوق في 20 أبريل

أعلنت محافظة كفر الشيخ اليوم حالة الاستنفار القصوى استعدادا لإقامة معرض دسوق الخامس للكتاب للعام الخامس على التوالي، والذي سيبدأ في 20 أبريل حتى 30 أبريل الجاري.

وتنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دسوق للعام الخامس على التوالى، وستفتتحه د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويشارك بالعرض هذا العام الهيئة العامة للكتاب، وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، والمركز القومى للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية بالإضافة لـ40 دار نشر مصرية مشاركة.

وقال حمدي الحشاش رئيس مدينة دسوق، خلال تصريحات صحفية لـ«الشروق» اليوم، ان مركز دسوق يستعد على قدم وساق لإقامة المعرض للعام الخامس على التوالي.

وأشار إلى أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، سيفتتحون المعرض بحضور القيادات السياسية والثقافية، وأعضاء مجلس النواب، مؤكدا على أن المعرض يُقام على كورنيش النيل خلف مجلس مدينة دسوق خلال الفترة من 20 أبريل حتى 30 إبريل الجاري.