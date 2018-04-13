ضبط راكب بمطار القاهرة حاول السفر بـ42 ألف دولار أمريكي

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب حاول السفر بمبلغ 42 ألف دولار بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي ينص على أن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي.

ففي أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط لأثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا اشتبهت الخدمة المعينة علي جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب راكب وبفتح الحقيبة بمعرفته عثر بداخلها على مبلغ 42 ألف دولار أمريكي مخبأ بداخل جيب سري بقاع الحقيبة.

أمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.