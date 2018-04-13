صلاح يرد على مقارنته بين رونالدو وميسي

رد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الأنجليزي عما يتردد بشأن كونه ثالث أفضل لاعب في العالم بعد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال صلاح في حوار أجراه مع شبكة " سي أن أن " الأمريكية اليوم الجمعة:" أترك هذا الأمر للناس ويمكنهم أن يقولوا ما يرونه ويريدونه ولكن أفكر في كل مباراة مساعدة الفريق والحصول على النقاط وتسجيل الأهداف".

وأكمل حديثه:" أسعى في تقديم أفضل ما لدي في المباراة واتعامل مع كل مباراة بشغف لتسجيل الأهداف وصنع الفرق في كل مباراة هذا ما يدور في عقلي الأن وقبل كل مباراة".

الجدير بالذكر أن صلاح ينافس هذا الموسم على لقب هدافي الدوري الإنجليزي حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 29 نقطة بفارق 4 أهادف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي أحرز 25 هدف حتى الأن و8 أهداف عن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل21 هدف مع الفريق حتى الأن.