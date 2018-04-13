أعرب أحمد بدير، المدير العام لمؤسسة دار الشروق، عن سعادته بافتتاح فرع جديد من سلسلة مكتبات الشروق، في حي المهندسين.

وقال «بدير»، في تصريح صحفي لـ«الشروق»، اليوم الجمعة، إن الفرع الجديد يتوسط قلب المهندسين، ويقع في مكان مميز وحيوي على بعد خطوات من شارع البطل أحمد عبد العزيز، وهو الفرع السابع من سلسلة مكتبات الشروق، متعهدًا بافتتاح المزيد للقراء.

وأوضح أن المكتبة تضم تشكيلة كبيرة من أهم إصدارات الكتب وأحداثها في شتى المجالات، كما أنها تعرض الكتب باللغة العربية والإنجليزية، فضلا عن وجود قسم متميز لكتب الأطفال باللغتين.

ووعد المدير العام لمؤسسة دار الشروق، بعقد سلسلة من حفلات التوقيع في هذا الفرع الجديد، إلى جانب تنظيم ندوات ثقافية ولقاءات مع المؤلفين؛ تساعد على التواصل بينهم وبين القراء.

وكان المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتة على موقع «فيسبوك»، افتتاح فرعا جديدا من «سلسة مكتبات الشروق»، بشارع عبد الحميد لطفي، متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، بحي المهندسين.

ويعد فرع مكتبة الشروق بالمهندسين، هو الفرع السابع من سلسلة "مكتبات الشروق"، بعد فروعها بكل من: «طلعت حرب، سيتي ستارز، داندي مول، أمريكانا بلازا، فيستيفال سيتي، مول مصر»