الزمالك يكشف أسباب إقالة رئيس جهاز فريق رجال اليد

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إقالة حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بالنادى بعد عدم التزامه بتعليمات الإدارة، وفقا لما جاء فى بيان عبر الموقع الرسمى للنادي.

ونشر الموقع الرسمى للزمالك بيانا جاء كالتالي:

"قرار الإقالة بسبب عدم التزام رئيس جهاز فريق اليد بالقواعد والضوابط الخاصة بالنادى والحديث في أحد القنوات الفضائية، التي سبق وحذرت الإدارة من التعامل معها، وأن ما فعله بسبب تجاهل متعمد لتعليمات الإدارة والتي يجب على جميع العاملين والموظفين والأجهزة التدريبية والادارية واللاعبين بمختلف الألعاب الجماعية والفردية الالتزام بها وتنفيذها".

وتابع البيان:"أدان مجلس ادارة الزمالك محاولات حسام غريب تبرير مخالفته لقرار الإدارة بكلام مغلوط لا أساس له من الصحة، لكسب حالة من التعاطف معه بعد تجاوزه بعدم الالتزام بتعليمات مجلس إدارة النادى والخروج عن النص".

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي مساء أمس الخميس بعد الفوز على الأهلي 21-20 والتأهل لكأس العالم للأندية في قطر.

وكان حسام غريب قد كشف في تصريحات خاصة للشروق أنه قرر تقديم إستقالته بعد قرار رئيس الزمالك بمنعه من دخول النادي وذلك بعدما رفض الهجوم على وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز واللجنة المالية التي تدير شئون النادي في الوقت الحالي.