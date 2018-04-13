«بنك ناصر»: 5 آلاف مشروع «مستورة» بقيمة 71 مليون جنيه

قال نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى شريف فاروق، إنه تم تنفيذ ما يقرب من 5 آلاف مشروع «مستورة» بتكلفة بلغت نحو 71 مليون جنيه، مضيفا أن مشروع مستورة من المشروعات المهمة المتناهية الصغر الموجهة للمرأة لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع.

وأشار فاروق فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن فرع الزقازيق هو الأكثر تنفيذا للمشروع حتى الآن، حيث تم تنفيذ 482 مشروعا بإجمالى 8 ملايين، يليه فرع المنصورة بعدد 412 مشروعا بإجمالى 6 ملايين، ثم فرع قنا بعدد 306 مشروعات بإجمالى 5 ملايين.

وأكد أن مشروعات مستورة المنفذة تتنوع ما بين 1619 مشروعا للإنتاج الحيوانى بإجمالى 25 مليونا، و522 مشروعا منزليا بإجمالى 5 ملايين و2278 مشروعا تجاريا بإجمالى 33 مليونا، فى حين هناك 256 مشروعا صناعيا بإجمالى 3 ملايين، إضافة إلى 215 مشروعا خدميا بإجمالى 3 ملايين.

واستعرض فاروق، جميع المشروعات المنفذة على مستوى فروع الصعيد والتى تسعى لدعم حركة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحا أن فرع بنى سويف نفذ 383 مشروعا بإجمالى 5 ملايين جنيه، وفرع الفيوم نفذ 403 مشروعات بإجمالى 4 ملايين، وفرع المنيا نفذ 85 مشروعا بقيمة مليون و5000 جنيه.

وتابع: «بالنسبة لفرع أسيوط فقد تم تنفيذ 36 مشروعا بقيمة 385 ألف جنيه، و43 مشروعا بقيمة 390 ألف جنيه بسوهاج، و19 مشروعا بقيمة 290 ألف جنيه فى الوادى الجديد، و21 مشروعا بقيمة 210 آلاف جنيه فى أسوان، فى حين نفذ فرع الأقصر عدد 9 مشروعات بقيمة 175 ألف جنيه».

ولفت فاروق إلى أن عدد المشروعات المنفذة فى مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد تبلغ 15 مشروعا بقيمة 300 ألف جنيه.