«اكتب صح» تقدم مجموعة ورش عمل مجانية ترحما على روح أحمد خالد توفيق

أعلن الكاتب الصحفي حسام مصطفي إبراهيم، مؤسس مبادرة «اكتب صح»، تقديم مجموعة من الورش المجانية، لتعليم اللغة العربية، ترحمًا على روح الأديب والروائي الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وأعلن «إبراهيم»، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة، مساء الجمعة، عن موعد أول ورشة، والتي ستقام في تمام الساعة السادسة من مساء غد السبت، في دار نشر «هن» بالقصر العيني.

ودعا كل من يرغب في تعلم الكتابة الصحيحة للغة العربية، لحضور الورشة، قائلًا: «يا ريت اللي عايز يتعلم يكتب صح واللي بيحب العراب يشرفنا».

كما دعا أحباء الدكتور أحمد خالد توفيق، كل في مهنته أن يقدموا أعمالًا خيرة، كصدقة جارية أو ترحما على روحه، «ويا ريت كمان أي حد من تلامذة الدكتور أو أحبائه وعايز يخدمه، يعمل صدقات من جنس عمله، يعني لو دكتور مثلًا يعمل يوم في الشهر مجاًنا للكشف، مدرس يعمل فيديو يشرح فيه قاعدة ما، وهكذا».

واختتم تصريحاته، قائلًا: «خلينا نربط اسمه بالعمل الصالح وخدمة الناس».

يذكر أن الأديب والروائي الدكتور أحمد خالد توفيق، تُوفي في الثاني من إبريل الجاري، عن عمر يناهز 56 عامًا؛ إثر أزمة صحية ألمت به.