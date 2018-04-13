المخزنجي عن «مع الدكتور محمد غنيم»: خشيت أن أموت قبل إنجاز هذا الكتاب

أعرب الدكتور محمد المخزنجي عن سعادته لكونه أول من كتب عن رحلة الدكتور محمد غنيم، متمنيًا ألا يكون الأخير، فسيرة ومسيرة «غنيم» ظاهرة نبيلة، تسدعي التأمل على ذاته وعلى المحيط به، بحسب وصف المخزنجي.

وأضاف المخزنجي خلال كلمته في حفل توقيع كتاب «مع الدكتور محمد غنيم.. السعادة في مكان آخر» الذي نظمه الصالون الثقافي بنقابة الأطباء مساء الخميس، إنه قسم الكتاب إلى جزئين الأول بعنوان «الدكتور غنيم يحكي» ويتضمن ملامح سيرة على لسان الدكتور غنيم، قصها على مدار 12 ساعة مسجلة، والجزء الآخر بعنوان «كاتب تشغله المعاني» وفيه يستعرض المعاني والرسائل في مسيرة غنيم المظفرة، ويجيب على سؤال مهم؛ كيف تكونت ويمكن أن تتكون ظاهرة الدكتور غنيم؟.

وتابع المخزنجي: عرضت في الكتاب كيف قدم غنيم حلول مدهشة لمعادلات صعبة، جعلته يصنع هذا الصرح العالمي في المنصورة، وحقق النجاح على المستوى المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن نعم مصر تستطيع التقدم بسواعد أبنائها، والمنطق العلمي، لكن هذا يحتاج إلى شروط عرضها في الكتاب.

واختتم المخزنجي: خشيت أن أموت قبل إنجاز هذا الكتاب؛ فالدكتور محمد غنيم إنسان ممتن للحياة، ويؤمن بأن الخير موجود فيها مهما ساد الفساد، وبدون هذه النزعة وروح الامتنان ما كان له إنجاز ما أنجزه.

وحرص عدد من الأطباء والسياسيين والمثقفين والشخصيات العامة البارزة على الحضور منهم محمد أبو الغار، الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، الروائي علاء الأسواني، الإعلامي أحمد المسلماني، الدكتور إيمان يحيى أستاذ الجراحة، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، جرجس رزق الله أمين عام نقابة الأطباء بطنطا، والدكتورة سناء فؤاد، وغيرهم.