محكمة روسية تقضي بحجب «تليجرام»

قضت محكمة مقاطعة تاجانسكي الروسية بحجب تطبيق "تليجرام" للمراسلات النصية، معللة ذلك بالرفض المتكرر للشركة المالكة له لتسليم مفاتيح التشفير لرسائلها إلى دائرة الأمن الفيدرالية الروسية.

ورفضت المحكمة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، طلب محامي الشركة بتأجيل جلسات الاستماع في القضية، واصفة هذا الطلب بـ"سوء استغلال للقانون".

وكانت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات قد رفعت دعوى بحجب "تليجرام" في السادس من أبريل الجاري لرفضها تسليم مفاتيح تشفير رسائلها للسلطات الأمنية الروسية، حسبما ينص القانون الروسي لحماية البيانات.

وصرح أحد محامي شركة "تيليجرام" أمس الخميس، بأن ممول الشركة بافل دوروف، طلب من الفريق القانوني لـ"تليجرام" عدم حضور المحاكمة "حتى لا يضيفوا على هذه المهزلة صفة قانونية"، على حد تعبيره.