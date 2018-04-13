الجمعة 13 أبريل 2018 12:53 م القاهرة القاهرة 33.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

محكمة روسية تقضي بحجب «تليجرام»

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:21 م | آخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:21 م

قضت محكمة مقاطعة تاجانسكي الروسية بحجب تطبيق "تليجرام" للمراسلات النصية، معللة ذلك بالرفض المتكرر للشركة المالكة له لتسليم مفاتيح التشفير لرسائلها إلى دائرة الأمن الفيدرالية الروسية.

ورفضت المحكمة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، طلب محامي الشركة بتأجيل جلسات الاستماع في القضية، واصفة هذا الطلب بـ"سوء استغلال للقانون".

وكانت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات قد رفعت دعوى بحجب "تليجرام" في السادس من أبريل الجاري لرفضها تسليم مفاتيح تشفير رسائلها للسلطات الأمنية الروسية، حسبما ينص القانون الروسي لحماية البيانات.

وصرح أحد محامي شركة "تيليجرام" أمس الخميس، بأن ممول الشركة بافل دوروف، طلب من الفريق القانوني لـ"تليجرام" عدم حضور المحاكمة "حتى لا يضيفوا على هذه المهزلة صفة قانونية"، على حد تعبيره.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك