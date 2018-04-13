«مصر للطيران للتدريب» تنجح فى تفتيش «الأوروبية لسلامة الطيران»

بعد تفتيشات استمرت لمدة 3 أيام، اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بنجاح، التفتيش الدورى للوكالة الأوروبية E A S A لسلامة الطيران.

وصرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن تفتيش الوكالة شمل التدريبات النظرية والعملية التى تقدمها الاكاديمية على جميع طرازات الطائرات.

كما اطلع الوفد على الشهادات والاعتمادات الدولية للمدربين والتى تطابق جميع المعايير التى تتطلبها للحصول على الشهادة.

ومن جانبه قال الطيار عبدالهادى الشقنقيرى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن هذا التجديد يعد حلقة جديدة فى سلسلة إنجازات الأكاديمية والتى استطاعت الحفاظ على مستوى التدريبات التى تقدمها وفقا للمعايير العالمية، وأكد ذلك استمرار الأكاديمية فى تجديد هذه الشهادة سنويا منذ أن حصلت عليها أول مرة عام 2006.