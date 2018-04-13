قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه تم منع التقاط الصور «السيلفي» في مهرجان كان السينمائي الذي سيبدأ الثامن من مايو المقبل، مع النجوم فور وصولهم للسجادة الحمراء.



وأوضح «الشناوي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الخميس، أنه كما هو معتاد أن يصل النجم إلى السجادة الحمراء، حتى يتجمهر حوله الجمهور متسارعين لالتقاط الصور معه.



وتابع أن القائمين على تنظيم المهرجان لهذا العام، أقروا بمنع هذه الطقوس المعتادة؛ للحفاظ على كلاسيكية المشهد العام، وانضباط المواعيد، نظرًا أن عملية التقاط الصور مع الجمهور قد تستغرق أكثر من نصف ساعة، وهو ما يؤثر في تأخير بدء الفعاليات.



جدير بالذكر أن مهرجان كان السينمائي، ستبدأ فعالياته في الثامن من مايو القبل، وتنتهي في التاسع عشر من نفس الشهر.



