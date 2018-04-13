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«الكونميبول» يطالب الفيفا بزيادة منتخبات كأس العالم 2022

د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 أبريل 2018 - 10:45 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 10:45 ص

طالب اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتقديم مشروع التوسع في كأس العالم، لتشمل نهائيات البطولة 48 منتخبا اعتبارا من مونديال قطر 2022 ، بدلا من تطبيقه اعتبارا من مونديال 2026 .

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنها "فكرة مثيرة للغاية" ، وذلك بعد أن قدم له أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول ، المقترح خلال اجتماع الاتحاد القاري في بوينس آيرس.

وكشف دومينجيز، عبر حساب الكونميبول بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" ، أن جميع الأعضاء العشرة في الكونميبول يؤيدون الفكرة.

وقال إنفانتينو في تصريحات للصحفيين إنه لا يرفض الفكرة ، ولكن يفترض في البداية دراسة جدواها، مشيرا إلى أن قرارا مثل ذلك لا يمكن اتخاذه من قبل رئيس الفيفا وحده أو الكونميبول.


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