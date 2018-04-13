«الكونميبول» يطالب الفيفا بزيادة منتخبات كأس العالم 2022

طالب اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتقديم مشروع التوسع في كأس العالم، لتشمل نهائيات البطولة 48 منتخبا اعتبارا من مونديال قطر 2022 ، بدلا من تطبيقه اعتبارا من مونديال 2026 .



وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنها "فكرة مثيرة للغاية" ، وذلك بعد أن قدم له أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول ، المقترح خلال اجتماع الاتحاد القاري في بوينس آيرس.



وكشف دومينجيز، عبر حساب الكونميبول بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" ، أن جميع الأعضاء العشرة في الكونميبول يؤيدون الفكرة.



وقال إنفانتينو في تصريحات للصحفيين إنه لا يرفض الفكرة ، ولكن يفترض في البداية دراسة جدواها، مشيرا إلى أن قرارا مثل ذلك لا يمكن اتخاذه من قبل رئيس الفيفا وحده أو الكونميبول.