وزير النقل الروسى: مواصلة المفاوضات بشأن رحلات الشارتر إلى مصر بداية الصيف

قال وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، اليوم، إن روسيا ستتخذ المزيد من القرارات الإضافية لتفحص مطارات الغردقة وشرم الشيخ، بداية الصيف.

وأضاف سوكولوف للصحفيين على هامش اجتماعات منتدى كراسنويارسك الاقتصادى: «عندما سيتم تطوير هذه الممارسة، بعد استئناف الرحلات العادية إلى القاهرة، التى يمكننا تحليلها، عندها سيكون هناك أساس لمواصلة هذه المفاوضات، بشأن استئناف رحلات الطيران العارض ــ الشارتر ــ بداية الصيف»، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

واستؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر الأربعاء الماضى بعد نحو عامين من توقفها على خلفية حادث تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع ركابها وأفراد طاقمها.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى معرض ترحيبه باستئناف الرحلات المباشرة أن «العمل سيتواصل من أجل تسيير رحلات إلى وجهات أخرى».

ويأتى استئناف رحلات الطيران بين البلدين قبل افتتاح مونديال 2018 فى روسيا والذى يشارك فيه منتخب مصر لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يسعى العديد من المشجعين المصريين للسفر لروسيا خلال المونديال لتشجيع المنتخب المصرى.

وتم التوقيع مؤخرا على اتفاق تعاون فى مجال الأمن الجوى بين موسكو والقاهرة يقضى باستئناف الرحلات بين البلدين، على أن تقتصر الرحلات بين موسكو والقاهرة فى المرحلة الأولى، على مطار القاهرة فقط، دون الهبوط والإقلاع من مطارات أخرى مثل مطارى شرم الشيخ والغردقة، والتى يقصدها عادة السياح الروس فى مصر، ومن المقرر أن يتقرر ضم باقى المطارات للاتفاق لاحقا.

وتوقع مراقبون أن تؤدى عودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو إلى المزيد من التعافى لقطاع السياحة فى مصر، خاصة فى المقاصد السياحية التى تجذب السياح الروس، مثل شرم الشيخ والغردقة ومختلف المقاصد السياحية المطلة على البحر الأحمر فى مصر.