إحالة 15 مدرسة إعدادية بالسويس للتحقيق بسبب الامتحانات

قرر عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إحالة 15 مدرسة إعدادية إلى التحقيق، وذلك لعدم قيام إدارات هذه المدارس تسليم كل الأوراق المطلوبة واللازمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية إلى لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثاني للعام الحالي.



وأوضح عماد محمود، رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية، أن القرار تضمن تحديد أسماء هذه المدارس وهي: يوسف السباعي وعبد الرحمن بن خلدون والشهيد أحمد حمدي وطلعت حرب ومحمد فريد وهيئة قناة السويس الخاصة والعسكرية الرياضية والمشير أحمد إسماعيل وعبد المنعم رياض ومنشية جنيفة والرحاب والشهيد محمد سويلم وشندورة وعيون موسي وزيد بن حارثة.



من جانبه، أوضح عبد الحافظ وحيد، أن أي تأخير من قبل المدارس في تسليم أوراق الإعدادية إلى الكنترول من شأنه يعطل أعمال الامتحانات ويُجهض كل الجهود التعليمية التي بُذلت لتجاوز العام الدراسى بنجاح.