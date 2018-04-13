أعلن اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رئيس سدر أنه من المقرر انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت عن جميع الأحياء بالمدينة.

وأكد عامر على أن شركة الكهرباء قد أرسلت إخطارا إلى مركز عمليات مجلس المدينة بقطع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها غدا السبت، لمدة 4 ساعات وذلك بداية من الساعة 6 صباحا حتى 10 صباحا وذلك لأعمال الصيانة الدورية في شبكة الكهرباء.

وأضاف رئيس المدينة عبر تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن قطع التيار الكهربائي سوف يترتب عليه ضعف أو انقطاع المياه خلال تلك الفترة لذلك نهيب بجموع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أن التيار الكهربائي بالمدينة يعمل بصورة جيدة ولا توجد شكاوى من المواطنين بشأن الكهرباء حيث أنه فى حالة وجود عطل أو صيانة يتم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس المدينة حتى يتم إخطار المواطنين وإعلامهم بالأسباب الحقيقية وراء هذه الإجراءات.