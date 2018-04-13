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أبدي إيان راش أسطورة ليفربول عن رضاه تجاه ما أسفرت عنه قرعة دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، ومواجهة فريقه لروما فى نتائج القرعة التي أقيمت فى مقر الإتحاد الأوروبي فى مدينة نيون السويسرية.

واستحوذ النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول علي الجزء الأكبر من حديث راش عقب إجراء القرعة، مسندا إليه وصول الريدز لدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

وأشار أسطورة ليفربول إلي أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا تخطي ما قام به الأورجواياني لويس سواريز، والإسباني فيرناندو توريس هدافا الليفر السابقين، مثنيا علي دوره مع الفريق خلال الموسم الحالي

وأكمل راش ثنائه علي هداف الريدز الذي أسند إليه مهمه قيادة الليفر لبلوغ المباراة النهائية بدوري الأبطال قائلا:"حينما تمتلك لاعبا مثل صلاح، يصبح من السهل أن تحقق جميع الألقاب التي تنافس عليها"، واصفا إياه بأنه لاعبا إستثنائيا.