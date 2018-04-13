غزة تستعد لاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي

من المتوقع أن تشهد حدود قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، احتجاجات فلسطينية حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي.

ومنذ 30 مارس، استشهد 34 فلسطينيا، بينهم صحفي، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسقط أحدث الشهداء مساء الخميس عندما استشهد رجل في الثامنة والعشرين من عمره بالرصاص في جنوب غزة، حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية.

وسقط غالبية الشهداء أثناء المظاهرات، في حين أصيب 1236 شخصا بالرصاص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إن بعض القتلى، حسب تعبيره، من المسلحين أو حاولوا شن هجمات على السياج الحدودي.

واحتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قرب الحدود ضمن احتجاج يستمر ستة أسابيع مطالبين بحق اللاجئين وأبنائهم - أغلبية سكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص - في العودة إلى منازلهم التي فروا منها أو طردوا منها خلال حرب عام 1948.

وأحرق المتظاهرون آلاف الإطارات الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يحرقوا مئات من الأعلام الإسرائيلية خلال احتجاج اليوم الجمعة.

وقالت إسرائيل إن حماس، تستخدم الاحتجاجات كوسيلة إلهاء لتنفيذ هجمات على البنية التحتية الأمنية الإسرائيلية.

وفي المقابل، تقول جماعات حقوق الإنسان إن استخدام إسرائيل للقوة غير متناسب.