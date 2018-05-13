أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شراء نحو 2.6 مليون طن قمح محلي من المزارعين والفلاحين بتكلفة إجمالية نحو 10.3 مليار جنيه خلال 30 يوما من موسم الحصاد والتوريد الرسمي، الذي بدأ في 15 أبريل 2018، كما تم رفض استلام نحو 19245 طنا من الأقماح القديمة، والتي تحتوى على حشرات أو شوائب.

وقال «المصيلحي»، في بيان للوزارة اليوم الأحد، إن معدلات التوريد هذا العام مرتفعة للغاية نتيجة للعوامل الجوية التي أدت إلى تبكير موعد الحصاد مقارنة بمثيلتها في العام الماضي، حيث تسلمت وزارة التموين نحو 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح وزير التموين، أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح وشراء كامل كميات القمح المحلي بأسعار تنافسية وتسهيلات في التسليم والسداد؛ لتأمين الاحتياطي الإستراتيجي من القمح الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم بما له من مواصفات جيدة تفوق مثيله من القمح المستورد، لافتا إلى أنه من التموقع وصول معدلات التوريد نحو 3.5 إلى 4 ملايين طن هذا العام.

وأكد «المصيلحي»، أن هناك جهودا متميزة تبذل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ممثلة في شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، وشركات المضارب، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، في تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى رغبة الوزارة في شراء كل الكميات المتاحة.

وتواصل غرفة العمليات المركزية في الوزارة متابعة أعمال التوريد على مدار اليوم، ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد على الرقم «0227944973»، والفاكس على الرقم «0227944379».