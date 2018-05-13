مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحة المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين يقتحمون المسجد بمجموعات متتالية وبزي تلمودي، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية في منطقة باب الرحمة الواقعة بين باب الأسباط والمصلى المرواني داخل الأقصى المبارك.

ودعت ما تسمى بـ«منظمات الهيكل» المزعوم، المستوطنين إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك من خلال المشاركة الواسعة وبأعداد قياسية في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ذكرى احتلال مدينة القدس، والذي يطلق عليه الاحتلال «يوم القدس»، وهو يوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس في عام 1967، وتوحيد شطري المدينة كعاصمة لكيان الاحتلال.