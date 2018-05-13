أطلق رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هاشتاح «القدس» اعتراضا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل مقر السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس.

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها «غدا ستنتقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة وسط احتفالات صهيونية أمريكية، كم عاصمة عربية سترد على هذا الإجراء بإغلاق السفارة الأمريكية كإحتجاج على الاقل ؟! غدا ستكتشف المواقف بشكل لا غبار عليه».

وكتب مستخدم آخر: «لحظات لا تنسى، هى التى نعيشها الأن، حيث أعلن ترامب فى ديسمبر 2017 القدس عاصمة للشعب اليهودي"حسب قوله" واليوم تذهب إبنته إيفانكا لإفتتاح السفارة الأمريكية على مرأى ومسمع من الجميع، ونحن عاجزون حتى عن التظاهر من أجل القدس»، فيما قال آخر «العشرات من المستوطنين الصهاينة يقتحمون باب العامود ويقيمون شعائرهم "الإعلام الراقصة" تأكيدا على أن القدس بشقيها لهم».

فيما أضاف الحساب الخاص بالمركز الفلسطينى للإعلام : «العلم الأمريكي حاضر في مسيرات الاعلام التي ينظمها قطعان المستوطنين تحت حماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال في القدس المحتلة ».