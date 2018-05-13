محكمة بطهران تقضي بإعدام 8 أشخاص أدينوا بمهاجمة البرلمان ومرقد الخميني

قضت محكمة بالعاصمة الإيرانية طهران، بإعدام ثمانية أشخاص أدينوا بمهاجمة مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان»، ومرقد المرشد الراحل آية الله الخميني العام الماضي.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم الأحد، عن رئيس محكمة الثورة بطهران موسى غضنفر آبادي، القول إنه تم إصدار حكم الإعدام بحق الثمانية في إطار ملف الهجوم بعدما رأت المحكمة أنهم «يستحقون الإعدام بتهمة التعاون في الإفساد بالأرض».

وأضاف أن أمام المحكومين ومحاميهم 20 يوما للاعتراض على الحكم الصادر، وبعد الاعتراض سيرفع الملف إلى المحكمة العليا لاتخاذ القرار حول قطعية الحكم الصادر، متابعا: «سيتم البت تباعا بملفات 18 متهما آخرا في إطار نفس القضية».

وكان هجومان استهدفا في يونيو مجلس الشورى ومرقد الخميني، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 42 آخرين.