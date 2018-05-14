قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشؤون الأنفاق والسكة الحديد والطرق، إن مترو الأنفاق مرفق هام وحيوي لمنظومة النقل داخل القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى تقديمه الخدمة إلى مليونا وثلاثة أرباع المليون راكب يوميًا.

وأضاف مساعد وزير النقل، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن إجمالي مديونيات مرفق المترو يبلغ 350 مليون جنيه، منها 250 مليون جنيه مستحقات شركة الكهرباء، مشيرًا إلى وصول الخسائر المتراكمة إلى 618 مليون جنيه.

وتابع أن باقي المديونيات موزعة على شركات النظافة والأمن وصيانة السلالم المتحركة، لافتًا إلى تساهل وزارة الكهرباء مع المرفق نظرًا لكونه جزء من الحكومة، بقوله «لو لم نكن جزءً من الحكومة لانقطع عنا التيار الكهربائي».

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من أول أمس الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.

أما بالنسبة للأسعار الجديدة لاشتراكات المترو، جاءت كالتالي، المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50%، والمرحلة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5%، والمرحلة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيهات بنسبة تخفيض 44.4%.