«السيسي»: أتعهد بتنفيذ رؤئ الشباب المشارك بنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ كافة الرؤى التي طرحها الشباب، المشارك في نموذج محاكاة الاتخاد الإفريقي.

وأشاد «السيسي»، في كلمته خلال نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، مساء الأحد، بما تم طرحه من رؤى خلال النموذج، قائلًا: «أنا مش بجاملكم، لكن أنا حسيت والله وأنا بسمعكم كأنكم تتكلمون عن واقعنا، بغض النظر عما إذا كان هذا الواقع مؤلمًا أو قاسيًا أو في حاجة إلى التغيير».

وأكد على أهمية ما وصفه بالأمل في التغيير، قائلًا: «أتمنى لما ترجعوا لبلادكم تتحدثوا عن الأمل في التغيير؛ لأنكم قادرين على تغيير الواقع الصعب إلى واقع أفضل بالجهد والصبر والإصرار».

وتوجه بالشكر لجميع المشاركين بنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، معربًا عن أمله في أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم.