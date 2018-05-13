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محافظة القاهرة: افتتاح سوق الترجمان لطرح السلع الغذائية والمعمرة بأسعار مخفضة

دينا النجار
نشر فى : الأحد 13 مايو 2018 - 10:12 م | آخر تحديث : الأحد 13 مايو 2018 - 10:12 م

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم افتتاح معرض سوق الترجمان للسلع الغذائية والمعمرة غدًا، مشيرًا إلى توفير كافة السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية للمواطنين.

وأضاف «عبد التواب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، أنه تم توفير مخزون احتياطي كافي للسلع الغذائية وياميش رمضان والسلع المعمرة، بالإضافة لمنتجات اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، والدواجن.

وتابع أن السوق سيكون أكبر معرض للسلع بكافة أنواعها، فضلًا عن العروض على كافة السلع المعمرة والملابس ومعارض الأثاث بالتنسيق مع معارض الأثاث بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى إمكانية تقسيط السلع المعروضة خاصة الأجهزة الكهربائية والأثاث.


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