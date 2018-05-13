قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية أوسلو، حتى لو تم فرضه مؤقتًا بالقوة العسكرية.

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد: «الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا ضياع القدس وطرحها من طاولة المفاوضات النهائية كأمر واقع، وهذا أمر مرفوض».

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت الكثير من قدرتها على السيطرة على العالم، وأن ما يحاول «ترامب»، فرضه لم يعد أمرًا حتميًا، ولكن يواجه بالرفض من كل دول العالم، لافتًا إلى رفض 40 دولة ممثلة ببعثات دبلوماسية في تل أبيب، حضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وأشار إلى وجود انعزال للرئيس الأمريكي، عن الأسرة الدولية، التي عارضت العديد من قراراته مؤخرًا، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني سيواجه الاحتلال الإسرائيلي شعبيًا، لأنه لا يوجد ما يسمى فرض الأمر الواقع، وفق قوله.