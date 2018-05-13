300 ألف مشاهدة لأغنية «أنت ابن أبوك» في 3 أيام

أعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته برد الفعل الذي حققته أغنية «أنت ابن أبوك» الذي غناها لمسلسل "بركة" بطولة شقيقه الفنان عمرو سعد ومن المقرر عرضه في رمضان.



الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، ونجحت في تحقيق نسب مشاهدة تجاوزت حاجز الـ300 ألف بعد أقل من ثلاثة أيام على طرحها بقناة مزيكا على موقع يوتيوب.



وأكد سعد حرصه على تقديم نوعيات جديدة ومختلفة لجمهوره سواء على مستوى الكلمات أو الموسيقى، كما عبر سعد عن سعادته بالتعاون مع أسامة الهندي الذي قام بوضع اللحن والتوزيع الموسيقي للأغنية.



وفي سياق أخر، انتهى سعد مؤخرا من تسجيل 4 أغنات من ألبومه الجديد، المقرر طرحه مع شركة مزيكا خلال 2018، مؤكدًا أنه يواصل اختيار باقي أغنيات الألبوم الذي يتمنى أن يحظى بإعجاب جمهوره.



