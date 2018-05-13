وزير السياحة العراقي يطالب بتسهيل الحصول على التأشيرات لزيارة مصر

-رضا داود: تحسن ملحوظ فى الحركة الوافدة من العراق فى الربع الاول من العام الجارى



طالب فرياد راوندزي وزير السياحة العراقي السلطات المصرية بضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات للمواطنين العراقيين .

وقال راوندزي فى تصريحات صحفية انه يتفهم الاحتياطات الامنية التي تتخذها مصر ولكن يجب تسهيل التأشيرات الفرادي للاشخاص مع كافة الضمانات الامنية وعدم اقتصار التأشيرات على المجموعات الكبيرة فقط..مشيرا ان مصر تراجعت في قائمة المقاصد السياحية التي يسافر اليها العراقيون من المرتبه الثانية الى العاشرة بسبب الاجراءات المعقدة، فيما تقدمت اذربيجان التي تمنح سهولة في اصدار التأشيرات .

واكد ان الجانب المصري وعد بدراسة الامر وتسهيل التأشيرات.. لافتا ان تقارب العادات والتقاليد ووحدة اللغة يجعل مصر مقصدا مميزا للعراقيين.

من جانبه قال محمد رضا داود رئيس مجلس ادارة شركة لاكى تورز وعضو غرفة شركات السياحة أن حركة السياحة الوافدة من السوق العراقى الى مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الاول من العام الجارى .

وأشار رضا داود الى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل السائحين العراقيين لزيارة مصر مما يتطلب تقديم كافة التسهيلات للحصول على تأشيرات الدخول عند منافذ الوصول لمصر..موضحا أن العرقيين يتميزون بنفس العادات والتقاليد المصرية واللغة ما يجعل القاهرة سوقا مميزا لهم، غير أن أيادي تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" لا تزال تعبث بالعراق مما يخلق مخاوف أمنية على مصر.