مصر تسعى لزيادة إنتاجها من العنب للاستفادة من منافذ التصدير الجديدة

• «البحوث الزراعية» تعمل على برنامج لزيادة المحصول إلى 15 طنًا للفدان بدلا من 9.. وخطة لتقليل الفاقد

تسعى مصر لزيادة إنتاجية الفدان الواحد من العنب بنحو 40% وتقليل المهدر منه فى مسعى للاستفادة من الأسواق الجديدة التى نجحت فى إقناعها بشراء المحصول المصرى فى أوروبا وآسيا.

وقالت داليا ياسين باحث أول بمركز البحوث الزراعية، إن الخطة تستهدف زيادة إنتاج الفدان الواحد من 9 أطنان حاليا إلى 15 طنا بحلول العام القادم، وأوضحت أن المركز أنشأ وحدة لتقليل الفاقد من المحصول.

«ستكون هذه الوحدة بمثابة حلقة وصل لمتابعة المحاصيل الزراعية وحمايتها من الآفات والأمراض وتقديم الدعم لصاحب الأرض بكل الطرق لتقليل الفاقد وزيادة المتاح للتصدير»، تابعت ياسين التى تشغل أيضا منصب مدير متابعة وتقييم الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن الوحدة تعمل بالتعاون مع مشروع تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء الذى أطلقته منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو» فى مصر وتونس بتمويل من الوكالة الإيطالية.

وبحسب ياسين، فإن المساحة المزروعة بالعنب فى مصر تبلغ نحو 200 ألف فدان، المثمر منها نحو 185 ألف فدان، وقالت إن إجمالى إنتاج مصر يصل إلى نحو 1.7 مليون طن سنويا.

وأوضحت مديرة وحدة تقليل الفاقد، إن النوبارية هى أفضل مناطق زراعة العنب فى مصر، حيث يبلغ إنتاج 105 آلاف فدان فيها نحو 943 ألف طن.

من جهته، توقع عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات العنب المصرى خلال العام القادم بنسبة 10%، بعد أن نجحت مصر خلال العام الجارى فى فتح أسواق تصديرية جديدة فى جميع أنحاء أوروبا وفى الصين.

وقال الدمرداش إن صادرات العنب إلى أوروبا وصلت إلى 127 الف طن خلال الموسم الماضى.

وتعد مصر من أهم الدول العربية التى تنتج العنب بجودة عالية ومعها سوريا وفلسطين، والجزائر، والمغرب، ولبنان، واليمن، وتأتى كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية فى المراكز الأولى عالميا، ثم إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا كأكثر الدول إنتاجا للعنب فى أوروبا، والصين فى آسيا، وفقا لإحصائيات «فاو».

كانت منظمة «فاو» قد أطلقت فى مصر قبل أيام مشروع تقليل الفاقد والهدر فى الغذاء وبدأت بمحصولى الطماطم والعنب، ويستهدف المشروع تدريب 50 مهندس إرشاد زراعى بحلول سبتمبر 2018، على نظام رصد وتقييم الفاقد من الغذاء فى مراحل الانتاج والتداول (ما بعد الحصاد) مع تقديم الدعم الفنى والتسويقى للجمعيات والهيئات المستفيدة وتعزيز الروابط بين صغار المزارعين والمنتجين وبين التجار والمشترين والمصدرين.

ويركز المشروع على محصول العنب فى منطقة طيبة بالنوبارية والطماطم فى منطقة بنجر السكر بالنوبارية ومحافظة الشرقية، حيث وصل فاقد محصول الطماطم إلى 50% وفاقد العنب إلى 45%.

ويهدف المشروع أيضا إلى توفير معلومات حول حجم الفاقد والمهدر من الغذاء فى مصر.

يحيى صلاح أستاذ الزارعة بجامعة الإسكندرية، والقائم على إدارة المشروع بقرية اليسر فى النوبارية، قال للشروق إن هناك خطة لتجفيف المحصول لتقليل الفاقد.

وقال إن مصر لديها واحد من أفضل أنواع العنب «فليم سيدليس» (الخالى من البذور) وهو يصلح لتصنيع الزبيب ومن ثم تصديره إلى الخارج.

وأضاف أن أهم خطوات الحصول على محصول عنب جيد، التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم ونزع الحشائش

وجمع القواقع خارج المزرعة، وفحص الشتلات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

ويصل الفاقد من الغذاء (بعد الحصاد) إلى 60 مليار دوﻻر فى منطقة شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأدنى، وهو ما اعتبرته «فاو» إنذار بالخطر لدول تعتمد على الواردات العالمية من الغذاء وتعانى من شح المياه، وقالت إنه يتم إهدار ثلثى المواد الغذائية خلال مراحل المعالجة والتجهيز والتوزيع، وإهدار ثلث منها على مستوى المستهلك.