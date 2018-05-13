السعودية تدعو عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال رمضان الثلاثاء المقبل

دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم الأحد، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكرت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأضاف البيان: «تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدّي لعموم المسلمين».