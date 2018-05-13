أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سعادتها، لإطلاق مبادرة «فطارنا مع أهالينا»، والتي تستهدف إعداد موائد رمضانية في مختلف المحافظات، بمساهمات مالية من المصريين في الخارج.

وقالت «مكرم»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أن «المصريين في الخارج مستمرون في إرسال رسائل للدولة المصرية بأنهم جزء من هذا الوطن»، مشيرة إلى أن «هذه المبادرة تؤكد عطاء الجاليات المصرية غير المشروط لبلدهم».

وشددت على ضرورة تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، في ظل ما وصفته بالمرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، مشيدة بدعم المجتمع المدني لمثل هذه المبادرات، وعلى رأسها مؤسسة «مصر الخير».

وأعلنت عن اعتزامها التواجد بإحدى الخيم الرمضانية، ثاني أيام رمضان، بصحبة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»؛ لحضور السحور مع الأهالي.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن «هذه المبادرة تمثل عودة للزمن الجميل، وتؤكد الإحساس بغير القادرين، والتعاون بين المواطنين في الداخل والخارج لصالح الدولة المصرية».

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة «فطارنا مع أهالينا»، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»؛ لإعداد موائد رمضانية في مختلف المحافظات، بمساهمات مالية من المصريين في الخارج.