الأمير هاري وخطيبته ميجان يدعوان أسقفا أمريكيا لإلقاء عظة في حفل زفافهما

دعا الأمير هاري وخطيبته ميجان ماركل، أسقفا أمريكيا كبيرا؛ لإلقاء عظة في حفل زفافهما المقرر مطلع الأسبوع المقبل، في استراحة من التقاليد الملكية.

وذكرت الكنيسة الأسقفية الأمريكية، اليوم السبت، أن الأسقف مايكل بروس كاري من شيكاغو في إلينوي، سيسافر إلى وندسور للمشاركة في هذه حفل الزفاف.

وقال «كاري»، في بيان صادر عن قصر كنسينجتون في لندن: «الحب الذي جمع بين الأمير هاري وميجان ماركل معا وسيدفعهما إلى الأمام، مصدره وأصله في الرب، وهو مفتاح الحياة والسعادة».

وعادة ما تتضمن حفلات الزفاف الملكية البريطانية عظة من كبار رجال الكنيسة في إنجلترا، مع حضور ممثلين من كنائس مسيحية أخرى لأداء الصلوات للزوجين.

و«كاري»، هو أول أمريكي من أصل إفريقي يشغل منصب كبير الأساقفة للكنيسة الأسقفية، وتولى المنصب منذ نوفمبر 2015.