«قومي المرأة بالقليوبية»: إصدار 1706 شهادات أمان لغير القادرات

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أن المجلس أصدر 1706 شهادات أمان للسيدات غير القادرات وعدد من الرائدات الريفيات على دورهم في تحفيز السيدات للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الماضية.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال اجتماع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مع أعضاء المجلس القومي للمرأة؛ لمناقشة ما استُهدف لتوفير فرص عمل للسيدات من خلال توفير مشروعات متناهية الصغر في مجالات المشغولات الجلدية، والعطور، والخياطة، وتربية المواشي، والطيور، والنجارة، وصناعات الصابون.

وأكد المحافظ، أن المرأة تمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورفعته، ويجب الاستفادة منهم في المشاركة في عملية التنمية والبناء؛ للنهوض بمصرنا الجديدة، التي نحلم بها، وذلك يأتي بتبادل الرؤى والتوجيهات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مقترحاتهم ومبادرتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.