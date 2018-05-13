مستثمرو شرم الشيخ يطالبون بتأجيل سداد القروض وفوائدها عاما جديدا

طالب مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، برئاسة هشام علي، من مسئولى البنوك والجهات المصرفية ضرورة تأجيل القروض البنكية والأقساط والفوائد المستحقة عليها عاما جديدا لحين تعافى السياحة فى شرم الشيخ.



وأكد المستثمرون أنهم يراهنون على وطنية محافظ البنك المركزي وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى حتى يتعافى القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.



وناشد المستثمرون محافظ البنك المركزى طارق عامر ضرورة تكرار الزيارة لشرم الشيخ والوقوف على الطبيعة على حجم المأساة الذى وصلت إليه منتجعات شرم الشيخ خلال الفترة الأخيرة ليستمع لمشاكل المستثمرين بهدف ايجاد حلول عاجلة لها.



وأكد هشام علي، رئيس جميعة مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أننا نأمل من محافظ البنك المركزى استمرار مساندته لقطاع السياحة بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ التى تعانى معاناة شديدة من جراء استمرار الانحسار السياحى بصفة خاصة.. مشيرًا إلى أن محافظ المركزى نفذ ما وعد به وأطلق مبادرة إعادة تأهيل المنشأت السياحية والفندقية المتهالكة، ويبقى الدور على البنوك بتنفيذ المبادرة لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية.



وناشد رئيس جميعة مستثمري السياحة بجنوب سيناء البنوك بإعادة النظر فى شروط الإقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ما عليه للبنك حتى ديسمبر 2016، فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلاء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة.



أكد رئيس الجمعية أن مدينة شرم الشيخ بإمكانها حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف لإجمالى إيرادات قناة السويس سنويا حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها، حيث أنها تحقق جانب كبير من الدخل القومى تليها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.



وقال إن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية لن يظهر إلا فى نهاية عام 2018 مع عودة الاستقرار الكامل للبلاد وكذلك دوران عجلة الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى التى تم تدشينها مؤخرا.