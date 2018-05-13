أوليفر كان يطرح تساؤلات حول جدوى مشاركة نوير في المونديال

أثار الحارس الألماني السابق اوليفر كان تساؤلات حول مدى منطقية مشاركة مانويل نوير في مونديال روسيا بعد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وابتعد نوير حارس بايرن ميونخ عن الملاعب منذ أسبتمبر الماضي بسبب كسر في القدم، وقد يشارك في مباراتين فقط قبل إعلان مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن قائمته النهائية للمونديال.

وقال كان لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "مانويل عليه أن يسأل نفسه ما إذا كان سيسدي لنفسه صنيعا في الوضع الراهن".

وعاد نوير /32 عاما/ لتدريبات بايرن ولم يخف طموحه إزاء مساعدة ألمانيا على الدفاع عن لقب كأس العالم، ولكن من المستبعد أن يذهب إلى روسيا دون أن يكون قد خاض أي مباراة قبلها.

وأوضح كان "السؤال هو هل من المنطقة اصطحاب لاعب لكأس العالم بعد معاناته من الإصابة لأكثر من ستة أشهر، إنه وضع صعب لمن في موقع المسئولية".

وأضاف "فقط مانويل نوير بإمكانه أن يحدد ما إذا كان من المنطقي أن يشارك في كأس العالم، بما أنه لم يشارك بعد فهذه إشارة واضحة على عدم جاهزيته بنسبة مئة بالمئة".

ويعلن لوف عن قائمته الأولية لكأس العالم بعد غد الثلاثاء والتي قد تتضمن اسم نوير، إلا إذا قرر حارس بايرن عدم قدرته على المشاركة في روسيا.

وقد يشارك نوير مع بايرن أمام اينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في نهائي كأس ألمانيا بجانب المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام النمسا في الثاني من حزيران/يونيو، والتي تأتي قبل يومين من إعلان لوف عن قائمته النهائية للمونديال.

وأشاد كان بحارس برشلونة مارك اندري تير شتيجن الذي قاد ألمانيا للقب كأس القارات العام الماضي.

وقال كان "إنه حارس رائع، يستحق الثقة، ولا يوجد مجال للشك في قدراته".