وزير الري يعلن عن انطلاق أسبوع القاهرة للمياه في منتصف أكتوبر المقبل

بمشاركة مفوضية الاتحاد الأوربي وممثل منظمة الفاو، افتتح وزيري الري والموارد المائية دكتور محمد عبد العاطي اجتماع اطلاق أسبوع القاهرة الأول للمياه المقرر عقده في الرابع عشر من أكتوبر إلى الثامن عشر من نفس الشهر.

وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن التحديات التي تواجهها منظومة الري في مصر صعبة للغاية وتحتاج للمبادرات الجديدة لمواجهة ذلك، مشيرا إلى أن إطلاق أسبوع القاهرة للمياه الأول سوف يساهم في إيجاد الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها على منظومة الري بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث أن قطاع المياه من أبرز المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي في مصر.

وتابع سوركوش خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الأسبوع الأول للمياه بالقاهرة، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه بلغ 425 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، كما تم توفير أكثر من 400 فرصة عمل في هذا القطاع في كثير المشروعات التي العمل عليها.

وأشار السفير إلى إن الإتحاد الأوروبي يرى أن الوقت الحالي هو وقت التحديات والتي يجب مواجهتها لتوفير حياة صحية للجميع، كما أن الاتحاد الأوروبي سوف يساهم في دعم ذلك من خلال العمل مع الشركاء المختلفين في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن المياه لابد أن تكون متاحة ومحفوظة للجميع دون أن تتعرض لأي مخاطر، وان الاتحاد الاوروبي سيضع يده في يد الحكومة المصرية من أجل تعزيز التعاون في هذا الملف.

من جانبه اعلن وزير الري والموارد المائية أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، في الفترة ١٤-١٨ أكتوبر القادم، بعنوان "المحافظة على المياه.. نحو التنمية المستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الري، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل الأسبوع، إلى أن تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، سيتم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح أن لجنة من الخبراء، مكونة من ١٥خبيرا دوليا وإقليميا، شكلت لوضع قضايا المناقشات خلال أسبوع القاهرة للمياه، حيث تم اختيار موضوعات، الإدارة المتكاملة للمياه، وقضايا ندرة المياه، وتحديات التغيرات المناخية، وحوكمة المياه العابرة للحدود، والعديد من الموضوعات والقضايا الأخرى للتباحث حولها.

وأضاف وزير الري، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه سيشمل أيضا، اجتماع الدول الإسلامية الرابع، تحت مظلة منظمة دول التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري لاتحاد الدلتاوات العالمي، والذي تترأسه مصر في هذه الدورة، والمنتدى الأول لشباب المتخصصين في مجال المياه، والذي تتضمن فعالياته اجتماع شباب إفريقيا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظم جلسات حول التنظيم المتكامل للاستثمار في قطاع المياه، وتنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" يوم الشراكة مع الحكومة المصرية.

كما ستتضمن الفعاليات، معرض القاهرة للمياه، وزيارات ميدانية مهمة للتعرف على المشروعات القومية الني تنفذها الحكومة المصرية.

ويذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف في دورته الأولى، إلى تسليط الضوء على قضايا المياه، والندرة المائية، وكيفية مواجهة نقص المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة منظومة المياه في مواجهة التحديات.

ومن المقرر أن يشارك في أسبوع القاهرة للمياه ما يربو على 500 مشارك من جميع دول العالم، على أن يتم تنظيمه بصفة دورية كل عام.