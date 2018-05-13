متحدث نادي القضاة عن حكم «طبيب العاشر»: قضاؤنا منزه عن أي أهواء شخصية

قال المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه يجب الوقوف عن الخوض في ملابسات حكم المحكمة على الطبيب الذي تعدى بالسب على وكيل نيابة بالعاشر أثناء تأدية عمله، متابعًا: «حكم المحكمة لا يُمدح لا يُذم وإنما يطعن فقط».



وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشر مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، أنه لا يصح ما قيل بأن القضية ملفقة، والجميع أمام القانون سواء المتهم أو المجني عليه سواء، متابعًا أن القضاء المصري يحكم بالعدل ومنزه عن أي أهواء شخصية.



وأشار إلى أن هناك تعاون يجمع بين الأطباء ووكلاء النيابة، من خلال توجه وكيل النيابة للمستشفى لاستجواب المرضى، وتسهيل وتيسير الأطباء للإجراءات للقيام بأعمالهم، معقبًا: «لا يمكن أن يصل الأمر إلى المساس بالقضاء، ويقال إنه تم تلفيق التهمة».



وتابع: «القاضي هو الطرف الغائب دومًا في معادلة العدالة، ومتهم دائمًا بالتقصير، ولا يجب الخوض في الحكم وملابساته، أو اتهام أحد القضاة بالانحياز لأن القضاء جهة لا يمكن التشكيك أو المساس بها، خاصة وأنه يمكن للمتضرر اللجوء للطعن».



وأصدرت محكمة الجنح بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود منصور، الأربعاء الماضي، حكم بحبس طبيب لمدة عام والعزل من الوظيفة ودفع كفالة 500 جنيه، بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، في واقعة التعدي بالسب على وكيل نيابة بالعاشر من رمضان.



وكانت مشادة كلامية، قد وقعت أبريل الماضي، بين طبيب بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، ووكيل نيابة العاشر من رمضان، داخل مستشفى التأمين الصحي، لعدم امتثال الطبيب لطلبات النيابة العامة باستجواب أحد المرضى، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وإحالة الطبيب لمحاكمة عاجلة.



