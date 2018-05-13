قامت قوة مشكلة من اللواء مجدي عناني السكرتير العام واللواء جمال الرشيدي نائب مدير الأمن، واللواء محمد هندي مدير مباحث البحيرة، واللواء طارق صبري مساعد مدير الأمن المركزي، والمهندسة سلوى زكي رئيس مركز ومدينة الدلنجات، والعميد عصام الطنيخي مأمور المركز، ومحمود الحصري نائب رئيس المدينة، بحملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة الدلنجات، أسفرت عن إزالة 27 حالة على إجمالي مساحة 2167 متر طولي ببندر الدلنجات، وقرية الوفائية، وقرية طيبة، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

وتقنين أوضاع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 على مساحات إجمالية تبلغ 1815 مترًا بقرى زاوية حمور وأبو شوشة ومدينة الدلنجات، وبلغت إجمالي المبالغ المحصلة كمقدم لتلك المساحات 90 ألف جنيه، وبذلك تبلغ إجمالي المساحات، التي تم إزالتها بالإضافة إلى المساحات المقننة 3982 مترًا.

وأشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في إزالة التعديات، ووجهت بتكرار تلك الحملات المكبرة بمدن ومراكز المحافظة ووضع برنامج زمني للتنفيذ.