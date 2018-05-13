أحمد عبدالله: الإنشاد الدينى أصل الغناء ولابد من تسليط الضوء علينا

قال الفنان أحمد عبدالله، قائد فرقة الإنشاد الدينى بدار الأوبرا المصرية، إن الإنشاد الدينى يعتبر من أهم ألوان الموسيقى على الإطلاق، لأنه معني بضبط الكلمات واتباع إيقاع موسيقي معين، ولابد من زيادة الفعاليات وتوظيف المواهب الشابة والعمل على تطويرها، حتى نجد مجموع متميز من المنشدين فى مصر.



وتابع عبدالله، خلال حديثه بصالون مقامات، الذي أقيم أول أمس، ببيت الغناء العربى، ويأتى بالتعاون مع البرنامج الثقافى للإذاعة المصرية، فعاليات الإنشاد الدينى دائما ما تحفل بحضور جماهيرى كبير، لكننا نحتاج للدعم الإعلامى لكى تزداد هذا الرقعة الشعبية المهتمة بالإنشاد، وأيضا من الضرورى زيادة الفعاليات بالمحافظات الأخرى التى تتلهف سماع فرق الإنشاد الديني.



وأضاف، كل منشد مطرب وليس العكس، لأن المنشد يمتلك قدرة على النطق الصحيح، وتوظيف جيد لمخارج الألفاظ وقدرة على الارتجال، وإذا تمكن من الإنشاد الدينى بإمكانه غناء أى لون من ألوان الموسيقى.



من جانبه، قال المايسترو علاء عبد السلام، الجمل الخفيفة فى الأغانى هى التى تجذب الشباب، والأغانى طويلة المدة دائما ما ينفر منها، لكنه بعدما يصطدم فى الكثير من الأحيان بالإيقاع السيئ أو الكلمات غير المقبولة يرجع لأغانى أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم من المغنيين.



وتابع، أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كانت بدايتهم هى الإنشاد الدينى، وعندما برعوا فى تأديته بدأو فى تقديم ألوان الغناء الأخرى، مثل الغناء العاطفى والغناء الوطنى، مضيفا أنه على المغني المميز أن يغني إنشاد ديني ويتقنه، لأنه معني بالإيقاع والكلمات المنضبطة.



قالت الدكتور إيناس جلال، الصالون معني بالأعمال الغنائية التراثية، وهو يحمل اسم الفنان القدير محسن فاروق، ويأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وفى كل الفقرات التى يقدمها الصالون يكون هناك جانب مخصص للشباب الموهوب، الذى يقدم أعماله الفنية.