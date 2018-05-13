«أمهات مصر» يرصد شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن وجود صعوبات في بعض أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية في بعض المحافظات بينما جاء سهلا في محافظات أخرى.

وقالت عبير، إن إمتحان مادة الإنجليزي بمحافظة القاهرة تضمن صعوبة في سؤال القطعة، حيث تلقى الاتحاد شكاوى أولياء الأمور من صعوبة القطعة وأنها غير مباشرة وتضمنت كلمات صعبة.

وأضافت عبير أن هناك شكاوى أخرى من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، حيث اشتكى أولياء الأمور من طول أسئلة الجزء الخاص بالتاريخ وغير مباشر.

وأوضحت عبير أنه في المقابل، أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم من سهولة مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة، مطالبة مصححي المواد بمراعاة ظروف الطلاب وصعوبة بعض الأسئلة غير المباشرة.