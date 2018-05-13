«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا من «سوهاج» بشأن تنفيذ حملات الإزالة

تلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرا من محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، بشأن التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة؛ لتنفيذ حملات الإزالة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية كافة؛ للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

وقال محافظ سوهاج، في تقريره، إنه تم تنفيذ حملات بدوائر المراكز والأقسام منها (طهطا، وجهينة، وطما، والعسيرات، وأخميم، والمراغة، والبلينا)، وذلك في إطار جهود المحافظة والدولة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ حفاظا عليها.