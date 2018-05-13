«جنايات القاهرة»: براءة ضابطي الأمن الوطني من تعذيب محامي المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببراءة ضابطي الأمن الوطني عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين، من اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية؛ ما أدى إلى وفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلي أحمد صقر، وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، إثر إدانتهم بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية، لتعاد محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى.

كانت النيابة العامة قد وجهت لضابطي الأمن الوطني عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين، تهمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، أثناء مناقشته داخل حجز قسم شرطة المطرية، عقب القبض عليه واحتجازه على خلفية الاشتباه في انتمائه لجماعة الإخوان والاشتراك في مظاهرات مناوئة للجيش والشرطة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليه للتعذيب وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف والتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.